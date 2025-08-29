Serbia, Milinkovic Savic non convocato per le sfide con Lettonia e Inghilterra

Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide contro Lettonia e Inghilterra. Non c'è Vanja Milinkovic Savic:
Portieri: Petrovic (Bournemouth), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),
Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Racic (Aris), Ugresic (Partizan).
Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi), Katai (Stella Rossa)