Serbia, Milinkovic Savic non convocato per le sfide con Lettonia e Inghilterra

Nazionali  
Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ha diramato l'elenco dei convocati per le sfide contro Lettonia e Inghilterra. Non c'è Vanja Milinkovic Savic:

Portieri: Petrovic (Bournemouth), Ilic (TSC), Rosic (Vojvodina),

Difensori: Milenkovic (Nottingham Forest), Pavlovic (Milan), Babic (Spartak Mosca), Erakovic (Zenit), Veljkovic (Stella Rossa), Stojic (Maccabi Tel Aviv), Terzic (RB Salisburgo), Nedeljkovic (RB Lipsia),

Centrocampisti: Lukic (Fulham), Maksimovic (Shabab Al Ahli), Zivkovic (PAOK), Samardzic (Atalanta), Kostic (Juventus), Birmancevic (Sparta Praga), Ilic (Torino), Gudelj (Siviglia), Racic (Aris), Ugresic (Partizan).

Attaccanti: Mitrovic (Al Hilal), Vlahovic (Juventus), Jovic (AEK), Stulic (Charleroi), Katai (Stella Rossa)

