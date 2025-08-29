Napoli in Champions League, ecco quanti punti servono per passare il turno
UEFA Champions League, sorteggiato il calendario del Napoli che dovrà vedersela contro Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting, PSV Eindhoven, Qarabag e Copenaghen. Ma quanti punti servono per passare il turno? Su otto partite ci sono 24 punti a disposizione.
- Per passare il turno servono verosimilmente 12 o 13 punti
- Per rientrare nelle prime 8 classificate servono almeno 16 punti
