Formazioni ufficiali Grecia-Danimarca: Hojlund parte anche stavolta dalla panchina

Formazioni ufficiali Grecia-Danimarca: Hojlund in panchina

Sono state infatti diramate le formazioni ufficiali per Grecia-Danimarca e l’ex Manchester United, come nell'ultima uscita, non sarà in campo al primo minuto.

Grecia - in attesa di comunicazione

- in attesa di comunicazione Danimarca (4-3-3) - Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Olsen, Biereth, Damsgaard. All. Riemere

A disposizione: Hermansen; Jorgensen; Vestergaard, Hogsberg, O’Riley, Osula, Hojlund, Gronbaek, Dolberg, Dorgu, Larsen, Dreyer