Formazioni ufficiali Grecia-Danimarca: Hojlund parte anche stavolta dalla panchina
Formazioni ufficiali Grecia-Danimarca, Hojlund in panchina
Ultimissime nazionali - Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano in campo da una parte, Scott McTominay e Billy Gilmourdall’altra mentre sarà ancora in panchina il neo acquisto Rasmus Hojlund.
Formazioni ufficiali Grecia-Danimarca: Hojlund in panchina
Sono state infatti diramate le formazioni ufficiali per Grecia-Danimarca e l’ex Manchester United, come nell'ultima uscita, non sarà in campo al primo minuto.
- Grecia - in attesa di comunicazione
- Danimarca (4-3-3) - Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Olsen, Biereth, Damsgaard. All. Riemere
A disposizione: Hermansen; Jorgensen; Vestergaard, Hogsberg, O’Riley, Osula, Hojlund, Gronbaek, Dolberg, Dorgu, Larsen, Dreyer
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News