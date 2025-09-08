Formazioni ufficiali Grecia-Danimarca: Hojlund parte anche stavolta dalla panchina

Nazionali  
Ultimissime nazionali - Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano in campo da una parte, Scott McTominay e Billy Gilmourdall’altra mentre sarà ancora in panchina il neo acquisto Rasmus Hojlund

Sono state infatti diramate le formazioni ufficiali per Grecia-Danimarca e l’ex Manchester United, come nell'ultima uscita, non sarà in campo al primo minuto.  

  • Grecia - in attesa di comunicazione
  • Danimarca (4-3-3) - Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Olsen, Biereth, Damsgaard. All. Riemere 

A disposizione: Hermansen; Jorgensen; Vestergaard, Hogsberg, O’Riley, Osula, Hojlund, Gronbaek, Dolberg, Dorgu, Larsen, Dreyer

