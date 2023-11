Dedica speciale di Simeone dopo il gol al Real Madrid

L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta di una dedica speciale del Cholito Simeone dopo la rete segnata al Real Madrid nella sfida di Champions League di ieri sera:

"E poi c’è un argentino, che giovanissimo non lo è più, che ha l’Atletico stampato sul petto, e un gol al Bernabeu lo ha sognato di notte. Mazzarri lo premia (scelta azzeccata) schierandolo centravanti al posto di Osimhen e lui realizza in undici minuti che su quel palcoscenico ci è arrivato tardi ma lo ha onorato al meglio. Il gol del cholito Simeone è di quelli sporchi, l’azione è perfetta: Kvara dalla destra per Di Lorenzo che sul fondo gli serve palla, un giochino di rapina infilarla. I compagni si inginocchiano e Simeone dedica il gol al papà che nel pomeriggio gli ha fatto visita in hotel".