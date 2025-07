SportItalia - Ngonge-Torino, la possibile formula. E su Milinkovic-Savic…

Calciomercato Napoli - I dialoghi tra Torino e Napoli sono andati avanti per l’intera giornata sul fronte Milinkovic-Savic con il coinvolgimento di Ngonge. Una doppia operazione destinata ad andare in porto, collegata o scollegata conta poca. Su Milinkovic-Savic, clausola da 19 milioni per l’Italia, vi abbiamo svelato tutto negli ultimi 10 giorni, lui non vede l’ora di raggiungere la squadra Campione d’Italia. Il Toro, come già anticipato, ha scelto Israeldello Sporting come sostituto. Ora Napoli e Torino stanno trattando la formula per Ngonge, gli azzurri vorrebbero un prestito in obbligo, ma si potrebbe chiudere in prestito leggermente oneroso (circa un milione) con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni. A riportarlo è Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia.