UFFICIALE - Raspadori è stato ceduto all'Atletico Madrid, contratto di 5 anni

Calcio Mercato  
Giacomo RaspadoriGiacomo Raspadori

È ufficiale la cessione di Raspadori

La notizia ora è ufficiale: Giacomo Raspadori è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Formalizzata la cessione a titolo definitivo da parte della SSC Napoli.

L'attaccante ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Si è poi recato presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club.

Con il Napoli ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti. Al Napoli 26 milioni di euro bonus inclusi.

