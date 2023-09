Calciomercato - Nuova avventura per Mario Balotelli, ovvero un continuo della precedente. L’attaccante, infatti, proseguirà in Turchia dove giocherà di nuovo per l’Adana Demirspor. “Il nostro club ha raggiunto un accordo di 1+1 anno con Mario Balotelli”, comunica la società. Nell’avventura turca, tra le varie cose, si era messo in mostra soprattutto per una terribile lite con l’ex tecnico Vincenzo Montella sfiorando addirittura lo scontro fisico.