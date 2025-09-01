UFFICIALE - Hojlund è un nuovo giocatore della SSC Napoli: arriva il tweet di ADL
Hojlund
Adesso è ufficiale: Rasmus Hojlund è un nuovo attaccante del Napoli, il comunicato e l'annuncio di De Laurentiis
Ultimissime calciomercato Napoli: accolto con immenso affetto al suo arrivo in città per questa esperienza napoletana, Rasmus Hojlund ora è ufficialmente un nuovo giocatore della SSC Napoli.
Calciomercato Napoli, ufficiale Hojlund: il tweet di ADL
Il centravanti danese, infatti, è stato appena annunciato da Aurelio De Laurentiis via X.
“Benvenuto Rasmus”, questo il tweet del presidente con cui conferma anche questo importante rinforzo offensivo.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News