Gazzetta - Napoli, soffiato alla Juve l'erede di Dybala: le cifre del colpo Baridó

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione online della Gazzetta dello Sport svela i dettagli dell'affare Francisco Baridó fra Juventus e Napoli:

"Dopo Soulé, Barido. Stessa nazione di provenienza, stesso sinistro educato, stesso percorso nelle giovanili juventine e, adesso, stesso destino lontano da Torino. Sebbene con tutte le differenze dettate dal fatto che nel primo caso la cessione è arrivata dopo una stagione da titolare in Serie A (in prestito al Frosinone), mentre per il secondo, classe 2008, si concretizzerà senza aver nemmeno fatto l'esordio in Next Gen. Nei progetti della Juve, l'argentino Francisco Barido sarebbe dovuto essere il prossimo talento delle giovanili da lanciare. Invece, seguirà il suo mentore Giovanni Manna al Napoli, considerato il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2026) con i bianconeri.

Era la fine di febbraio di un anno fa quando la Juventus aveva annunciato l'arrivo dal Boca Juniors del fantasista classe 2008 nato alla periferia di Buenos Aires. Strappato alla concorrenza del Barcellona, l'allora 16enne ci aveva messo poche per far subito parlare di sé: inserito in Under 16, sotto la guida di mister Claudio Grauso, aveva segnato al debutto contro il Modena una rete "alla Dybala", con un sinistro a giro sul secondo palo. Nell'ultima stagione, invece, era stato promosso nell'Under 17 di Matteo Cioffi, mettendo a segno sette gol e 9 assist in 16 presenze. Da quest'estate era parte della formazione Primavera di Simone Padoin, ma la sua avventura alla Juve è destinata a concludersi.

LE CIFRE - Nel corso della scorsa annata, infatti, sono stati portati avanti i discorsi per il rinnovo del contratto di Barido, ma il cambio di management alla guida della Juve ha provocato una brusca frenata, dettata da valutazioni diverse rispetto al passato sulle richieste economiche fatte dagli agenti del calciatore. Così, su di lui si è tuffato il Napoli di quel Giovanni Manna che aveva convinto la famiglia dell'argentino a scegliere i bianconeri per la prima avventura in Europa. L'affare si dovrebbe chiudere per una cifra intorno al milione, che eviterà ai bianconeri di perderlo a parametro zero nel 2026. Per Barido un contratto triennale, come da normativa per i minorenni".