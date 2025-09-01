UFFICIALE - Hasa ha firmato con la Carrarese: l'annuncio della società toscana

Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Lusi Hasa alla Carrarese. È appena arrivato l’annuncio del club toscano.

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026.

Il centrocampista, classe 2004, è noto per le sue qualità tecniche e per la propensione offensiva. Inoltre, la sua duttilità nel ricoprire più ruoli della mediana, adattandosi a diverse situazioni di gioco, lo rende un perfetto esempio di centrocampista moderno.

Nonostante la giovane età, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha già avuto l’occasione di esordire in Coppa Italia con la maglia del Lecce. Inoltre, in carriera ha disputato 32 partite in Serie C con la maglia della Juventus Next Gen e sono ben 3 i match in cui è sceso in campo con la maglia della Nazionale Under 21.

Benvenuto a Carrara, Luis!