TMW - Contratto ponte per Osimhen? Possibile l'inserimento di una clausola rescissoria

Aurelio De Laurentiis continua a lavorare al rinnovo di Victor Osimhen.

Il presidente del Napoli si trova con il suo migliore giocatore a 18 mesi dalla scadenza, con la possibilità di venderlo in estate sotto prezzo rispetto a quanto valeva anche solo l’estate scorsa.

Difficile fermare un asset così importante quando nel 2025 andrà a scadenza e potrà firmare da parametro zero. Difficile, altresì, trovare un accordo lungo, perché c’è anche la (legittima?) aspirazione di Osimhen di andare a giocare in club top in Europa.

Victor Osimhen con la maglia de Napoli

Possibile soluzione con contratto ponte.

Così ci potrebbe essere un rinnovo ponte al 2026, con una clausola rescissoria già fissata. Così da dare al Napoli la possibilità di monetizzare e non essere costretto a svendere, ma avere una via di uscita già fissata in modo da non dover assistere, eventualmente, a tira e molla fra il nuovo club e gli azzurri.

Lo riportano i colleghi di Tuttomercatoweb.