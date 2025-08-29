ULTIM'ORA - Hojlund-Napoli, summit al Parker's terminato: l'agente va via con Micheli | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund-Napoli, lungo incontro in hotel in città quest'oggi, alla presenza di Manna ma anche di Micheli e per la parte finale, prima di cena, anche alla presenza di Antonio Conte. Che poi ha lasciato il meeting intorno alle ore 20:30.
22:53 - Anche il DS Giovanni Manna lascia il Parker's
21:44 - Giovanni Manna e Antonio Sinicropi restano all'interno del Parker's
21:03 - Alle ore 21:03, il summit al Parker's è terminato: nelle immagini di CalcioNapoli24, il rappresentante dell'agenzia di Rasmus Hojlund, l'agente italiano Fabio Algeri, va via, in compagnia di Maurizio Micheli in auto.
20:30 - Dal summit è andato via Antonio Conte che era arrivato nel tardo pomeriggio al Parker's