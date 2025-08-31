Di Lorenzo: "6 punti alla sosta, siamo felici! Champions League? Non vediamo l'ora di andare a Manchester, daremo il massimo"

Le Interviste  
Di Lorenzo: 6 punti alla sosta, siamo felici! Champions League? Non vediamo l'ora di andare a Manchester, daremo il massimo

Ultime notizie SSC Napoli - Giovanni Di Lorenzo ha parlato in mixed zone al termine di Napoli-Cagliari, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Il gol di Anguissa mi ha ricordato Napoli-Parma! Sicuramente oggi era una partita difficile con una squadra che è venuta a giocarsi la partita difendendosi bene e non era facile trovare spazi. Siamo contenti di questa vittoria e siamo felici di andare alla sosta con 6 punti: siamo contenti!

Cosa ci ha detto Conte nell'intervallo? Anche l'approccio del primo tempo è stato giusto, da squadra seria e vera. Abbiamo provato a sbloccarla subito ma non ci siamo riusciti perché il Cagliari si è chiuso ma la squadra ha fatto una buona partita sia nel primo che nel secondo tempo. E' stata brava a non perdere equilibrio, cercando il gol ma con la testa e con le giuste coperture difensive senza rischiare quasi niente.

Sorteggio Champions League? Sicuramente l'anno scorso ci è mancato essere in Europa, siam contenti di esserci tornati e cercheremo di fare del nostro meglio, affrontiamo grandissime squadre: partiamo subito col Manchester City fuori casa, sarà una sfida veramente difficile e bella, bella da giocare da calciatore, tutti noi non vediamo l'ora di competere e giocare questa competizione. E' importante per noi, per la società e per Napoli essere tornati in Europa".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
