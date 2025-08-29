Sky - Hojlund-Napoli: incontro in corso in città, c'è anche Conte! Fumata bianca vicina: può arrivare domani

Calciomercato Napoli - Arriva anche Antonio Conte all'incontro in città per l'acquisto di Rasmus Hojlund! Lo rivela Gianluca Di Marzio, esperto di calcio mercato, via X:
"Prosegue l'incontro tra il Napoli e gli agenti di Højlund per trovare le intese su aspetti legati al contratto, alle commissioni e ai termini personali del giocatore. Arrivato al meeting anche Antonio Conte".
AGGIORNAMENTO 20:15 - Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale ha aggiunto:
"Si va avanti con grande ottimismo per la fumata bianca già in serata per Hojlund-Napoli: è usvito l'agente italiano dall'hotel per qualche minuto, ha partecipato anche Antonio Conte. Si respira ottimismo, così da far arrivare domani Hojlund a Napoli".