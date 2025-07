Sky Sport DE - Non è previsto l'arrivo di Osimhen nel ritiro del Galatasaray, si sta ultimando la documentazione

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie su Osimhen dalla Germania. Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport fa sapere che al momento non è prevista la partecipazione di Osimhen al ritiro pre-campionato del Galatasaray in Austria.

Osimhen e il Galatasaray sono ancora in attesa di completare la documentazione utile al trasferimento definitivo del nigeriano, anche se è stato ormai raggiunto l'accordo con il Napoli per un totale di 75 milioni di euro. Osimhen in Turchia guadagnerà 15 milioni di euro a stagione con un contratto fino al 2028.