Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube:

“Miretti? Veniva considerato il Golden boy del calcio italiano 3-4 anni fa ma ha disatteso le attese. E’ un buon centrocampista. Lui ha 2-3 richieste in Italia, andrebbe a Napoli di corsa ma non giocherebbe come altrove. Gli converebbe? Può darsi, ma a livello di non è una cosa che si farà oggi o domani. Il Napoli non ha preso una decisione per Vergara, quindi aspettiamo su Miretti”.