SKY - Grosso al Lione, siamo ai dettagli. Sfumata la candidatura di Rino Gattuso

Notizie Calcio - Fabio Grosso è ad un passo dalla panchina del Lione. Dopo l'esonero di Laurent Blanc il club francese aveva approcciato l'ex tecnico di Napoli e Milan, Rino Gattuso. La candidatura dell'ex azzurro però è sfumata e a superarlo è stato il compagno di squadra ai mondiali in Germania 2006. Grosso, dopo aver guidato il Frosinone si accaserà al Lione, società in cui ha giocato per die stagioni dal 2007 al 2009. Restano da limare gli ultimi dettagli, si attende solo l'ufficialità. Lo riporta la redazione di Sky Sport.