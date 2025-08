McTominay svela le due parole in napoletano che ha imparato

Notizie Napoli - Scott McTominay ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino nell'edizione in edicola questa mattina. Tra le tante cose dette dallo scozzese ce ne sono alcune inedite che non sono state pubblicate sul quotidiano ma che sono state riprese dall'account Tiktok de Il Mattino durante una challenge con il centrocampista azzurro.



Tra queste, McTominay ha svelato quali parole in napoletano ha imparato fino ad ora: "Capisc fra e Amma faticà".



McTominay si è inoltre dilettato a raccontare i suoi gol più belli in stagione, ponendo al primo posto la rete siglata contro il Cagliari e che è valsa agli azzurri lo Scudetto.