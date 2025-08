Sky - Ecco com'è nata l'idea Gutierrez per il Napoli

Calciomercato Napoli - I colleghi di Sky Sport fanno il punto sul mercato SSC Napoli in entrata con la situazione legata a Miguel Gutierrez sempre più vicino agli azzurri:



"Gutierrez in questo momento è in fase di riatletizzazione dopo un intervento alla caviglia. Ma è un obiettivo concreto per il Napoli, col Girona si sta cercando una convergenza sui numeri. C'è la disponibilità sia del Girona che del giocatore. E' un esterno che ha gamba e può giocare su tutta la fascia. Una scelta arrivata dopo tante riflessioni da parte di Manna e Conte".