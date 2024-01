Samardzic-Napoli, TMW: domani affondo decisivo! Chiusura ad un passo, le cifre

Calciomercato Napoli. Lazar Samardzic potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio per il Napoli: il centrocampista dell'Udinese è l'obiettivo principale per sostituire Elmas (ceduto al Lipsia) ed oggi sono da registrare ulteriori contatti con il padre del ragazzo per cercare la quadra definitiva.

Samardzic-Napoli, gli aggiornamenti

La trattativa per l'arrivo di Samardzic al Napoli sembra ben avviata e domani potrebbe arrivare la svolta tanto attesa. Ecco quanto riportato da TMW:

Da domani si fa sul serio. Iniziano le trattative con il Napoli che dovrà non solo rinforzare una squadra che necessità dei giusti correttivi ma anche sostituire un centrocampista forte come Anguissa. Il primo nome sul taccuino di De Laurentiis è Lazar Samardzic. Il giocatore dell'Udinese già in estate è stato ad un passo dall'approdo all'Inter e adesso potrebbe cambiare casacca vestendo quella dei campioni d'Italia. Nelle casse friulane andranno i 20 milioni di euro che il club incasserà dalla cessione di Elmas al Lipsia e Walter Mazzarri presto avrà il suo centrocampista.