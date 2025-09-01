UFFICIALE - SSC Napoli, arriva Hojlund: ecco il comunicato del club, svelata la formula dell'affare

Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore della SSC Napoli

Ecco il comunicato del club partenopeo:

La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto.. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all'Atalanta nell'agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!