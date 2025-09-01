UFFICIALE - SSC Napoli, arriva Hojlund: ecco il comunicato del club, svelata la formula dell'affare

Calcio Mercato  
UFFICIALE - SSC Napoli, arriva Hojlund: ecco il comunicato del club, svelata la formula dell'affare

Comunicato SSC Napoli: Rasmus Hojlund arriva in azzurro

Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore della SSC Napoli

Hojlund Napoli, adesso è ufficiale

Ecco il comunicato del club partenopeo:

La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto.. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all'Atalanta nell'agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top