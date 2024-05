Osimhen al Chelsea e Lukaku al Napoli, l'offerta è già stata considerata interessante: le ultime

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'addio imminente di Victor Osimhen:

"Ci sarà il tesoro da 130 milioni in arrivo per la cessione di Victor Osimhen da investire nella campagna acquisti estiva e l’offerta fatta del Chelsea di inserire come parziale contropartita per il bomber nigeriano Romero Lukaku era già stata considerata assai interessante un anno fa dall’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, prima del suo passaggio alla Juventus. Chissà che l’affare non si concluda ora, visto che sta tornando di attualità".