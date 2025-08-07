De Bruyne fa beneficenza: "Metto all'asta un dipinto della mia collezione". Ecco come partecipare | FOTO

Beneficenza per Kevin De Bruyne: il centrocampista del Napoli a supporto del Fondo di sostegno alle malattie metaboliche, associazione no-profit belga che promuove la consapevolezza sulle malattie metaboliche e fornisce supporto ai pazienti affetti da malattie metaboliche rare.

De Bruyne ha deciso di donare un dipinto di sua proprietà, un'opera d'arte firmata dall'artista Claus Bertermann, e donerà il ricavato in beneficenza. Per partecipare all'asta bisogna mandare una e-mail a detroyer@skynet.be o andare sul sito www.steunfondsmetaboleziekten.be

In allegato la foto del dipinto. Di seguito il messaggio di Kevin De Bruyne con cui annuncia l'iniziativa benefica:

Come padre, sono profondamente colpito dal numero di bambini che soffrono di malattie metaboliche rare, ma spesso potenzialmente letali, che richiedono urgentemente più ricerca. Ecco perché sono orgoglioso di assumere il ruolo di padrino per una speciale asta di arte contemporanea a sostegno di VZW Metabole Ziekten UZ Gent.

Per dare il via all’iniziativa, aprirò l’asta con un’opera della mia collezione personale: un potente dipinto astratto di Claus Bertermann. Insieme a una grande casa d’aste e a una rete di artisti e filantropi impegnati, miriamo a raccogliere fondi per la ricerca e portare speranza ai giovani pazienti.

Sei un artista o un collezionista? Non è necessario donare la tua opera. Chiunque venda un pezzo tramite questa asta può scegliere di contribuire con il 2–5% del ricavato all’organizzazione – lo stesso vale per gli acquirenti. Ogni contributo conta.

L’arte può cambiare vite. Questa è la tua occasione per fare la differenza!