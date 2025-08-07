Napoli, è Kevin l'eventuale sostituto di Raspadori! Sky: ritorno di fiamma in queste ore

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport 24 sulla trattativa in corso con il Siviglia per il trasferimento in azzurro di Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo classe 2003.

In casa Napoli è tornato di moda il nome di Kevin, attaccante brasiliano classe 2003 dello Shakhtar Donetsk: era già stato valutato ad inizio calciomercato, poi era stato messo da parte dopo l'arrivo di Lang, ma in queste ore - assicura Sky - il Napoli ha ripreso in mano il discorso. Ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, ma per concludere l'affare servirà comunque fare prima una cessione: nel caso si vendesse Raspadori, ci sarebbero le risorse per completare il mercato.