Repubblica - Non solo Miretti e Musah per il centrocampo del Napoli: spunta una terza pista

Calciomercato Napoli - Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa di Conte c'è anche l'acquisto di un sesto centrocampista. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna di Repubblica:

"Fabio Miretti è una trattativa impostata nei giorni scorsi. C’è il sì del giocatore, non ancora quello della Juventus. Ci sono altre due possibilità: il club azzurro valuta se riaprire i contatti col Milan per Yunus Musah. L’affare sembrava fatto per 25 milioni di euro, poi il Napoli ha rallentato dopo la decisione di Anguissa di rimanere in azzurro, ma ora lo statunitense potrebbe tornare d’attualità. In rossonero ha poco spazio dopo l’arrivo di Jashari e quindi potrebbero cambiare le condizioni. Nella short list c’è anche Giovanni Fabbian del Bologna, un gioiellino che coniuga una grande fisicità ad una capacità innata negli inserimenti offensivi".