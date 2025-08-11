RAI - Napoli-Siviglia, nessun accordo per Juanlu: ecco quando ci saranno novità. Offerto Martinez ma ad una condizione

Ultime calcio Napoli - Novità sul futuro di Juanlu Sanchez e la trattativa con il Napoli. L'esterno del Siviglia piace e tanto a Conte e Ciro Venerato ne parla sul sito della Rai.

Secondo quanto riferisce Ciro Venerato su Juanlu Sanchez:

"Neanche oggi Napoli e Siviglia hanno raggiunto un accordo per Juanlu Sanchez. Ennesimo round domani in terra andalusa. Nel frattempo il club sta valutando Martinez offerto dal suo entourage agli azzurri. Il terzino ha una clausola rescissoria di 14 milioni e un contratto di 1,3 milioni netti. Il Girona potrebbe venderlo anche a 10 milioni secondo quando trapela dai suoi agenti. Poco tempo fa Martinez è stato trattato dal West Ham ma all'ultimo momento l'operazione è saltata. Il Napoli, per ora, non ha fornito risposte agli agenti dello spagnolo. Tutto passa da Juanlu. Solo dopo si valuteranno alternative".