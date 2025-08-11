Highlights partitella Napoli, Rosa-Blu 3-0: i gol di McTominay, De Bruyne e Neres! | VIDEO CN24

Ritiro Napoli fonte : dai nostri inviati Lombardi, Russo e Nicotra
Highlights partitella Napoli, Rosa-Blu 3-0: i gol di McTominay, De Bruyne e Neres! | VIDEO CN24

Ultime news, finisce 3-0 per i rosa vs blu in partitella: gli highlights video dell'allenamento del Napoli

Ritiro Castel di Sangro Napoli - Durante l'allenamento pomeridiano del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Abruzzo, ci siamo goduti una partitella a metà campo tra gli azzurri presenti in campo, terminata per 3-0 fra rosa e blu. Con i gol di McTominay, De Bruyne e David Neres.

<

Ecco le squadre in campo per la partitella a campo ridotto!

  • In rosa: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, McTominay.
  • I blu: Meret, Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mathias Olivera, Vergara, Gilmour, Hasa, Politano, Lucca, Lang.

Clicca su play per rivedere gli highlights della partitella disputata in allenamento a Castel di Sangro!

Highlights Napoli, partitella 3-0 per i rosa vs blu
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top