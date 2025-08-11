Highlights partitella Napoli, Rosa-Blu 3-0: i gol di McTominay, De Bruyne e Neres! | VIDEO CN24

fonte : dai nostri inviati Lombardi, Russo e Nicotra

Ritiro Castel di Sangro Napoli - Durante l'allenamento pomeridiano del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Abruzzo, ci siamo goduti una partitella a metà campo tra gli azzurri presenti in campo, terminata per 3-0 fra rosa e blu. Con i gol di McTominay, De Bruyne e David Neres.

Ecco le squadre in campo per la partitella a campo ridotto!

In rosa : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, McTominay.

: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Neres, Lukaku, McTominay. I blu: Meret, Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mathias Olivera, Vergara, Gilmour, Hasa, Politano, Lucca, Lang.

Clicca su play per rivedere gli highlights della partitella disputata in allenamento a Castel di Sangro!