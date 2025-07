Conte-De Laurentiis, giorni di relax e summit di mercato a Ischia: ecco dove | FOTO

Calciomercato SSC Napoli - 48 ore di relax a Ischia, per Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. L'allenatore azzurro - dopo la fine del ritiro di Dimaro-Folgarida - ha raggiunto il presidente sull'isola, nella località di Lacco Ameno. Precisamente all'ormai consueto luogo d'incontro estivo fra i due: al Regina Isabella - Resort Spa Restaurant. Un po' di relax prima dell'inizio del ritiro di Castel di Sangro, ma soprattutto un summit di mercato per gli ultimi colpi in entrata e la decisione finale sulle uscite, fra conferme e addii.

Ecco le foto gentilmente concesseci da Nicola Aruta di LBDV, dell'incontro di ieri sera: