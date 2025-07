Il Mattino svela: ecco come ha reagito Conte alla provocazione di Chivu!

È già sfida tra Inter e Napoli! Ieri Chivu ha parlato in conferenza stampa e non ha risparmiato le provocazioni dirette all'allenatore del Napoli. Quando gli hanno chiesto di coniare uno slogan per la sua Inter, sul modello dell'"Amma faticà" di Conte, Chivu ha risposto: "Nessuno slogan. Non vogliamo copiare nessuno: vogliamo lavorare, non lanciare slogan".

Il Mattino commenta così le dichiarazioni di Chivu in conferenza:

Il nuovo allenatore dei neroazzurri non ha perso l’occasione per mettere il suo carico da 90 sulla bilancia delle “provocazioni” fuori dal campo.

Questa, invece, la reazione di Antonio Conte alle parole di Chivu, così come la racconta oggi Il Mattino: