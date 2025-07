Cessioni Napoli, c'è un calciatore che toglie il sonno a Manna: è indeciso tra due squadre

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel consueto recap di mercato per le squadre di Serie A, ha dato spazio anche ad alcune operazioni in uscita che potrebbero coinvolgere il Napoli. 

In particolare la situazione di Jens Cajuste non è ancora stata dipanata: 

"Giovanni Manna deve sistemare un po’ di calciatori, in questo momento chi gli toglie il sonno è Jens Cajuste (26 anni tra non molto, il 10 agosto): aveva definito anche i dettagli con il Besiktas ma il mediano svedese ha chiesto di temporeggiare, perché vorrebbe ritrovarsi in Premier, al Burnley probabilmente".