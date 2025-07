Niente Napoli per Ndoye, in queste ore partirà per la sua nuova avventura | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Si chiude l’avventura italiana di Dan Ndoye. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, l’esterno svizzero è pronto a lasciare l’Italia già in serata per volare nel Regno Unito, dove lo attende il Nottingham Forest.

Il club inglese ha accelerato nelle ultime ore, trovando l’intesa definitiva prima con il giocatore e il suo entourage, poi con il Bologna.

Ndoye, che aveva trovato anche l’accordo con il Napoli, ha preferito la Premier League al club azzurro e la società partenopea sta valutando in queste ore su chi virare.



