Ballottaggio Meret-Milinkovic Savic, CorSport: il serbo ha una caratteristica che manca ad Alex

Calciomercato Napoli - Alex Meret, con due scudetti da protagonista, è il portiere più vincente della storia del Napoli. Il friulano ha rinnovato per due stagioni ed avrà come "collega" il neo arrivato Vanja Milinkovic-Savic.

Due portieri di livello che si divideranno il ruolo (visti i tanti impegni). Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Il Napoli ha scelto Milinkovic-Savic per aumentare la competitività tra i pali. Un altro tassello aggiunto a una difesa già forte, la migliore in Europa nell'ultima stagione, al riparo con il rinnovo di Meret e ora blindata a doppia mandata dall'arrivo dello specialista della costruzione dal basso e dei lunghi rilanci.

Vanja più Alex per vivere una stagione intensa, ricca di impegni, con quattro competizioni e partite ogni tre giorni. Toccherà a Conte decidere tra le proprie idee, i verdetti del campo e quelli in arrivo ogni volta durante gli allenamenti. Due numeri uno per un solo posto. Sempre meglio che abbondare".