Lucca spodesta Lukaku? Repubblica: Conte lo sta apprezzando, gli manca solo una cosa

Inizia a prendere forma il nuovo Napoli 2025-2026. La squadra si appresta a ripartire per il ritiro di Castel di Sangro e intanto l'allenatore Antonio Conte sta disegnando la formazione tipo per la nuova stagione. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, quest'anno non ci saranno "titolarissimi" ma sfide in ogni reparto di gioco, a cominciare dall'attacco dove Lukaku si gioca il posto con Lucca.

La nuova aria che tira ha fatto subito alzare le antenne a Romelu Lukaku, schierato in entrambe le amichevoli di Dimaro solamente nel secondo tempo. Conte sta infatti apprezzando molto le potenzialità di Lorenzo Lucca: potenza nel tiro, capacità di proteggere il pallone e grande abilità nel gioco aereo. Il bomber acquistato dall’Udinese deve crescere nella fase di possesso e nel dialogo con i compagni, poi sarà pronto per diventare un serio concorrente per il più esperto compagno di reparto belga.