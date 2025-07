Sassuolo-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: info e prezzi

Sassuolo-Napoli, biglietti in vendita per la prima partita del campionato di Serie A 2025-2026! Il Napoli farà il suo esordio in trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il prossimo sabato 23 agosto alle ore 18:30.

Sassuolo-Napoli, biglietti settore ospiti

I biglietti Sassuolo Napoli saranno in vendita a partire da martedì 12 agosto ore 10:00 e fino a venerdì 22 agosto ore 19:00 per quanto riguarda il settore ospiti. In vendita anche i biglietti settore ospiti riservati ai tifosi napoletani, che saranno posizionati nella Tribuna Nord.

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 22 Agosto: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord). Più in particolare, il Sassuolo precisa che i biglietti settore ospiti per la Tribuna Nord non saranno acquistabili il giorno della partita, perché la fase di vendita per i tifosi napoletani si concluderà il 22 agosto ore 19:00, il giorno prima della partita.