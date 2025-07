Cannella a CN24: "Valutazione Ndoye? Non è alta, vi dico perchè. Sulle alternative in attacco per il Napoli..."

Ultime notizie Napoli¬†-¬†Giuseppe Cannella, direttore sportivo, √® intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‚ÄėCalcio Napoli 24 Live‚Äô trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).¬†

“Cifra spropositata quella sborsata dal Nottingham per Ndoye? Ci sono campionati dove la disponibilità economica superiore, questo purtroppo è il calcio di oggi. In Premier ci sono ricavi ben differenti rispetto agli altri campionati. Per me quella di Ndoye non è una valutazione alta, il Bologna fa il suo mestiere ed ha un mano un calciatore che è richiesto per trarne il profitto migliore. Il Napoli ha valutato che a quelle cifre non ci arrivava, il Bologna non c’entra niente perchè chi vende fa il prezzo.

Il Napoli comunque √® sicuro del proprio percorso da fare, la propriet√† azzurra non si far√† trovare impreparata ed √® gi√† su altri profili‚ÄĚ.

Grealish, Sterling, Chiesa e Kevin nel mirino del Napoli? Gli azzurri credo che cercano caratteristiche che ha dimostrato l‚Äôultimo Politano, ovvero una doppia fase importante. Poi toccher√† a Conte ‚Äėeducare‚Äô i vari profili che arriveranno‚ÄĚ.

De Bruyne, Lobotka e McTominay insieme in campo? Se hai il possesso e l‚Äôenergia per dettare i parametri della partita, allora si adegueranno alla volont√† di Conte. Magari serve una fotocopia di Anguissa, ma la societ√† sa bene come operare‚ÄĚ.