ADL e Conte si erano stancati di Ndoye! Il Mattino assicura: è stato il Napoli a tirarsi indietro

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie dal quotidiano Il Mattino: oggi si fa il punto sulla trattativa ormai sfumata per Ndoye. Il Napoli ha infine deciso di ritirarsi dalla corsa per l'attaccante svizzero del Bologna, ma secondo Il Mattino non può parlarsi né di "beffa" né di "scippo".

È stato il Napoli, infatti, a mollare Ndoye: sia Conte che De Laurentiis si erano stancati di inseguire le richieste al rialzo del Bologna e dello stesso esterno svizzero e a un certo punto si erano tirati indietro da una piccola asta. Troppo alta la valutazione fatta dagli emiliani. Secondo Il Mattino, però, Manna si era già messo al lavoro nei giorni precedenti, a caccia di una valida alternativa.