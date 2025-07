Laurienté, l'agente: "Napoli? Vediamo che succede, è una piazza che piace! Ma per ora..."

Ultime news calciomercato Napoli - A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Roberto Meloni, agente di Armand Laurienté:

"Ipotesi Napoli? Vediamo che succede, è una piazza importante e che piace, ma dobbiamo capire cosa accade da qui a qualche giorno. Il Napoli era su Ndoye, ora le strade si sono divise quindi vediamo che succede. Sicuramente si era trovata un’intesa con il Sunderland per Armand, inferiore alle cifre di cui si parlava per Ndoye, ma ora le carte si sono redistribuite. Lui ha un valore importante per ciò che ha fatto vedere e il Sassuolo chiederà la sua giusta fetta, quindi ci sono tanti aspetti da valutare. È vero che nel calcio di oggi i soldi sono importanti per i calciatori e tutte le persone coinvolte nelle trattative, ma Armand non è uno che guarda esclusivamente ai soldi, e lo ha dimostrato mettendosi in gioco in Serie B. Lui guarda molto l’aspetto umano e sportivo, al Sunderland il mister spingeva per averlo perché lo conosce dai tempi del Rennes e voleva lavorare con lui. Lui è intelligente, una chiamata del Napoli può far piacere e sicuramente la si prenderebbe in considerazione perché di certo essere allenato da Conte può fargli piacere. Armand ha tante richieste in questo momento e stiamo valutando tutto quello che c’è sul tavolo. Faremo le giuste valutazioni, per ora a me il Napoli non ha chiamato, poi non so tra due giorni cosa può succedere. In questo momento faccio fatica a dire come potrebbe lavorare Conte con gli esterni, ma Laurientè sarebbe disposto ad avere un’attitudine simile a quella di Politano, non credo avrebbe difficoltà nel fare la doppia fase".