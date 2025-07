Calciomercato Napoli, preso un altro giovane portiere: arriva il classe 2006 Lattisi

Calciomercato SSC Napoli - Gianluca Di Marzio svela un nuovo giovane portiere in arrivo un azzurro, un rinforzo per la Primavera da svincolato:

"Napoli, in arrivo il portiere classe 2006 Francesco Lattisi. Giocherà per la squadra Primavera".

Lattisi ha giocato la scorsa stagione in Serie D. Lattisi rappresenta un colpo in prospettiva per il Napoli: nella scorsa stagione, il giovane estremo difensore si è diviso tra Ilva Maddalena e San Marino, totalizzando 17 presenze complessive. Aveva esordito in Serie D a soli 17 anni con la Tritium, disputando tre partite nel 2023.