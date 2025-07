Ndoye al Nottingham, CorSport svela: spunta una clausola da 7 milioni per il Bologna

Calciomercato Napoli - La telenovela per Dan Ndoye si è conclusa con un nulla di fatto: nonostante il lungo corteggiamento del Napoli, il calciatore ha preferito approdare in Premier League al Nottingham Forest.

Ulteriori retroscena sono stati forniti dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"42 milioni più bonus, poi il 20% sulla futura rivendita, a una condizione tra l’altro: in caso di mancata cessione entro un tot di tempo questo 20% sarebbe valutato 7 milioni. Di contro Ndoye ha raggiunto l’accordo per un contratto quadriennale più un’opzione per il quinto anno a 5 milioni di euro netti a stagione".