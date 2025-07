Osimhen, l'amico: "Domani può essere il giorno di Victor al Galatasaray! Gran risultato per ADL"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Enrico Sposato, consulente di mercato per M-soccermanagement e operatore di mercato vicino a Victor Osimhen.

"Osimhen? Si spera che domani possa essere il giorno, anche per il bene delle parti coinvolte. Il Galatasaray sta facendo un grande lavoro per portarlo in Turchia. È una trattativa che porterà un acquisto record per la Super-Lig, anche a livello commerciale perché la crescita dell’appeal mediatico sarà incredibile sia per la Turchia che per tutta l’area del Middle East (Arabia Saudita, Qatar…). La Turchia si pone sempre di più come leader di questa zona.

Nel momento in cui un giocatore come Osimhen apre a questa area di mercato, diventa un apripista anche per altri calciatori perché sono mercati sui quali c’è sempre stato scetticismo ma che negli ultimi anni hanno rivelato la loro vera essenza, cioè grande competitività tecnica e grandi retribuzioni. È un grande colpo per la Turchia come sistema calcio e per il Galatasaray, complimenti anche a De Laurentiis che ha portato a casa il risultato dal punto di vista economico.

Osimhen è felicissimo in Turchia, Istanbul lo ha accolto benissimo. La Turchia è vicina alla passione calcistica che si vive a Napoli, lui andrà in un club che lo ama e lo amerà. Tutte le parti coinvolte ne trarranno benefici. L’Arabia Saudita è uno dei mercati di riferimento e sta influenzando la Turchia, che ad oggi resta la leader in quella zona. Il mercato arabo sta mettendo insieme tanti soldi ma manca di appeal, che viene aggiunto dalla Turchia che ha la possibilità di giocare le competizioni europee.

L’apripista di Victor avrà un impatto anche sui giocatori africani, così come su quelli che giocano in Europa che ogni volta che ricevono offerte dalla Turchia le percepiscono in un’ottica diversa. Osimhen oltre ad un giocatore è anche un brand, e nelle prossime settimane porterà grandi risultati. È uno degli attaccanti più forti in circolazione e sarebbe stato bello tenerlo in Italia”.