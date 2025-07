Osimhen al Galatasaray, Gazzetta: si attende solo l'annuncio! La data dell'arrivo ad Istanbul

Calciomercato Napoli - Ci siamo per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, manca solo l'annuncio per il ritorno del nigeriano in Turchia:

"Victor Osimhen (27 anni a dicembre) viene annunciato un giorno sì e l’altro pure in arrivo a Istanbul però per la presentazione, dopo ufficializzazione, bisognerà ancora attendere. C’è chi cerchia una data, il 2 agosto, chi promette un’accoglienza indimenticabile: la trattativa è virtualmente conclusa, il Napoli ha ottenuto quello che ha chiesto ma manca sempre qualche elemento a livello burocratico affinché si proceda alla celebrazione di una delle cessioni più sfarzose della storia del club".