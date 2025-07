Calciomercato Napoli - Antonio Conte ha sempre richiesto centimetri e fisicità per le sue squadre. Non ha fatto eccezione l'attuale sessione di mercato, che ha "rinforzato" in tutti i sensi gli azzurri.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il Napoli adesso ha in rosa i due calciatori pi√Ļ alti di tutta la Serie A: Milinkovic-Savic, 202 centimetri, il giocatore pi√Ļ alto della Serie A (al secondo posto c'√® il nuovo compagno di squadra, Lucca, 201).