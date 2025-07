Repubblica: De Bruyne al Napoli non sarà titolare! Si giocherà il posto con quattro centrocampisti

Inizia a prendere forma il nuovo Napoli 2025-2026. La squadra si appresta a ripartire per il ritiro di Castel di Sangro e intanto l'allenatore Antonio Conte sta disegnando la formazione tipo per la nuova stagione. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, quest'anno non ci saranno "titolarissimi" ma sfide in ogni reparto di gioco.

Al punto che neanche Kevin De Bruyne è sicuro di un posto da titolare:

Visto che con quattro competizioni e tante partite da affrontare il turn over sarà obbligatorio e di volta in volta saranno i più in forma a scendere in campo dal 1’.

Proprio a centrocampo la concorrenza è altissima: a Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, infatti, si è aggiunto un centrocampista aggiunto nel ruolo di mezzala. Si tratta di Giacomo Raspadori, a proposito del quale La Repubblica scrive: