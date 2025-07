Pedullà precisa: "Ndoye preferiva il Napoli che però ha chiuso all'affare! Il Nottingham è stato un ripiego"

Ultime news calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha voluto chiarire com'è andata la trattativa per Ndoye di Napoli e Nottingham Forest:

"Il Napoli con Ndoye per me ha fatto benissimo. Il Napoli aveva la preferenza di Ndoye, che andr√† al Nottingham in Premier, s√¨. Ma la Champions League e le coppe sono un altro paio di maniche. Una scelta, quella di Ndoye, figlia della disperazione tra virgolette, perch√© il Napoli non ha pi√Ļ aperto all'affare. Possono venderla come vogliono ma la situazione √® stata esattamente questa".