KKN - Conte-Napoli, i motivi della frenata! ADL ha già scelto il nuovo allenatore

Calciomercato Napoli. Valter De Maggio, direttore dell'emittente, durante la puntata odierna di 'Radio Goal' ha fornito ulteriori dettagli sulla frenata della trattativa tra Antonio Conte ed il Napoli:

“Conte? Qualche giorno fa ho detto una frase: “se son rose fioriranno”, le rose sono destinate a non fiorire, il Napoli ha deciso di non affondare il colpo e quindi, dopo una serie di riunioni, si è deciso di virare su altri profili. Qualunque sarà la scelta, bisognerà sempre giudicare dopo il nome rispetto a quello che il campo ci dirà.

Ancora speranze per Conte? Potrebbe succedere solo se ci dovesse essere una presa di posizione del presidente, un colpo di teatro che al momento è difficilmente ipotizzabile. Ad oggi il Napoli ha già scelto il direttore sportivo (Manna, ndr), e anche l’allenatore ma non può comunicarlo perché è sotto contratto con un altro club. Il difensore? Non sarà Buongiorno, il Napoli non partecipa ad aste”.