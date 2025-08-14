Como, Fabregas avverte: "Devo dire una cosa ai giocatori che vogliono andare via"

Le Interviste fonte : Gianlucadimarzio.com
Como, Fabregas avverte: Devo dire una cosa ai giocatori che vogliono andare via

L’attesa è finita. Dopo un prestigioso precampionato e un calciomercato da protagonista, il Como è pronto a iniziare ufficialmente la stagione 2025/26.  Al Sinigaglia la squadra di Fabregas ospiterà il Sudtirol, match valido per i 32esimi di Coppa Italia. “Inizia la stagione, siamo molto carichi: abbiamo fatto un grande ritiro. Vogliamo iniziare bene, vediamo dove possiamo arrivare. Con la squadra che abbiamo, più andiamo avanti in questa Coppa più ci sarà spazio per tutti: l’obiettivo è andare più avanti possibile”. Così, in conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha presentato la gara che sarà. “Tutti sono disponibili: devo parlare con Alvaro, si è allenato con il Galatasaray all’inizio, poi singolarmente. Vediamo come andrà: Kuhn non è ancora disponibile (piccolo problema al tendine): se non sarà per Bologna, lo riavremo da dopo la sosta. Per il resto ci saranno tutti”.

Sul nuovo acquisto Morata: “Abbiamo condiviso due anni al Chelsea e in Nazionale: è umile, ha un grande cuore. Lui è venuto qui per fare bene: ha lasciato tanti soldi di quelli che guadagnava per venire qua: questa la dice lunga sulla sua mentalità. Ha promesso che lavorerà al massimo”.

Fabregas è poi tornato a parlare della gara contro il Barcellona: “Ho visto una squadra molto coraggiosa fino al 2-0. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare senza paura. Al di là del risultato, è stato un test importante per mettere alla prova la nostra mentalità: i ragazzi devono capire che il livello da raggiungere è quello visto a Barcellona, il loro obiettivo deve essere quello. Io cercavo proprio questo, ovvero trovare il feeling con quel tipo di livello tecnico e tattico”.

Non solo Coppa Italia. Il mercato è ancora aperto e per completare la rosa manca ancora qualcosa: “Arriverà un portiere, questo è sicuro. C’è una lista: stiamo valutando. Poi, non so: molto probabilmente affronteremo la stagione con questa rosa. Cutrone resta? Non lo so. Il mercato è aperto per tutti: chi non vuole rimanere qua andrà via. Avrei voluto tenere Azon, ma stamattina è volato a Ipswich: è stata una scelta sua”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top