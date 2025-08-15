Affare Miretti, 4mln di differenza tra Juventus e Napoli! Trattativa in stallo, c'è un altro problema

Calciomercato SSC Napoli - Inizio di stagione tutto in salita per Fabio Miretti, che salterà sicuramente le prime due partite di campionato. Il centrocampista della Juventus piace al Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il giocatore dovrà stare fermo per almeno 3 settimane, lo stop potrebbe avere ripercussioni sul mercato: è nel mirino del Napoli ma la trattativa è in fase di stallo, la Juventus chiede 18mln mentre gli azzurri sono fermi a 14. Miretti è considerato in uscita perché il club ha bisogno di fare cassa"