Mercato Napoli, summit con l’area scouting! Va deciso se serviranno tre acquisti o addirittura di più

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli è consapevole che qualcosa deve inventarsi entro il 31 di questo mese. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Un doppio per ogni ruolo è necessario. I portieri ci sono, in difesa manca un omologo di Di Lorenzo, se Zanoli e Mazzocchi dovessero rappresentare la voce di una cessione last minute. In mezzo al campo, va inserito un centrocampista, poi volendo ci sarebbe persino posto per un esterno da individuare. L’ultimo summit con l’area scouting ha espresso una serie di idee e adesso andrà deciso se ne basteranno tre di acquisti o se ci sarà la possibilità di spingersi sino al quarto, evitando di pensare a ipotesi peggiori che l’infortunio di Lukaku potrebbe suggerire”