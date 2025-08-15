Il Mattino - Conte ha concesso tre giorni di riposo alla squadra

Conte

L'edizione de Il Mattino svela le ultime sulle condizioni di Buongiorno e le scelte di Conte:La squadra ora ha tre giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio. E bisognerà capire anche le condizioni di Buongiorno: ieri ha giocato i suoi primi minuti, ovviamente il difensore centrale non è pronto a essere titolare con il Sassuolo.