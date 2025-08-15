Nuovo modulo del Napoli: addio al 4-3-3, sperimentato con successo il centrocampo a quattro!

Napoli-Olympiacos 2-1, vittoria per gli azzurri in amichevole! Oggi il Corriere del Mezzogiorno analizza tatticamente la partita, evidenziando come Antonio Conte abbia approfittato di quest'ultimo test a Castel di Sangro per mettere a punto un nuovo modulo: il 4-1-4-1 con Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne titolari tutti e quattro insieme dal primo minuto. Un modulo nel quale - secondo il CdM - "spiccano qualità e fisicità".

"Tutti insieme oscillano tra la costruzione del gioco e la pressione alta. De Bruyne s’alza a fianco di Lukaku, la manovra si sviluppa a fisarmonica con McTominay che da sinistra stringe tanto nelle rotazioni alternandosi con l’ex City mentre Lobotka è il riferimento per la prima costruzione. Politano allarga il gioco a destra, è l’unico esterno offensivo in campo e nel primo tempo il Napoli attacca soprattutto nella sua zona (...).

Tante indicazioni positive (...) Il Napoli concede pochissimo all’Olympiacos. (...) Gli azzurri hanno saputo palleggiare sotto pressione, mostrato compattezza e solidità difensiva e sfruttato anche qualche buona trama offensiva.

